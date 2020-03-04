Общество

Площадь Красной Армии будет отремонтирована в Порхове

Площадь Красной Армии будет отремонтирована в городе Порхове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на ее благоустройство.

В перечне работ: валка деревьев и обрезка крон, корчевка пней, регулировка крышек колодцев, устройство бортового камня, покрытий из асфальтобетонных смесей, установка урн, скамеек и бетонных сфер.

Максимальная цена контракта составляет 3 миллиона 896 тысяч 975 рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Торговая площадь города должная быть обновлена в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Дата проведения аукциона — 20 марта.