Общество

Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина B12

Витамин В12 в совокупности с противоопухолевыми веществами способен запускать процесс гибели раковых клеток, которому они не могут оказать сопротивление. К такому выводу пришли специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Biomolecules, пишет «Царьград». В материале отмечается, что сами по себе молекулы-окислители активно разрушают ДНК раковых клеток, вызывая их гибель. Однако проблема заключается в том, что некоторые онкологические образования быстро приспосабливаются к раздражителям.

Именно в таких случаях витамин В12 увеличивает эффективность процесса. Он способен вызывать процесс параптоза, когда в клетке образуются огромные пузырьки-вакуоли, ломающие цитоскелет и митохондрии, тем самым лишая клетку жизненной силы и убивая её.

Учёные считают, что в будущем на основе сочетания витамина В12 и прооксидантов будут разработаны новые, более эффективные методики лечения онкологических заболеваний.