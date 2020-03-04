Общество

Минтранс планирует изменить требования к малым аэропортам

Министерство транспорта готовит новую редакцию требований авиабезопасности к аэропортам. Уведомление о начале разработки соответствующего приказа ведомства об утверждении федеральных авиационных правил размещено на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Также министерство разрабатывает проект приказа «Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров».

В обоих уведомлениях указывается, что для развития региональной авиации есть несколько существенных препятствий. В частности, речь идет о текущем состоянии инфраструктуры малых аэропортов, их ограниченном потенциале пассажиропотока и высокой зарегулированности (сравнимой с большими международными аэропортами).

Отмечается, что проекты разрабатываются «в целях повышения инвестиционной привлекательности малых аэропортов, развития региональной авиации и повышения подвижности населения без снижения уровня антитеррористической защищённости объектов воздушного транспорта».

Как указывается в карточке к проекту о требованиях к региональным аэропортам, документ разрабатывается в связи с необходимостью оптимизировать стоимость содержания инфраструктуры аэропортов с низкой интенсивностью полётов.

Планируемый срок вступления приказов в силу - июнь 2020 года.

В ноябре 2019 года вице-премьер Максим Акимов (занимал эту должность до 15 января 2020 года) заявил, что в первой половине 2020 года необходимо разработать новую модель развития региональной и местной авиации. По его словам, эту модель нужно начать применять в 2021-2024 годах.