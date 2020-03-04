Общество

Более 2000 псковичей заключили индивидуальные договоры на вывоз ТКО

2133 индивидуальных договора на вывоз ТКО заключили с региональным оператором собственники домов в частном секторе Псковской области с 1 января. Из них порядка 300 подписаны в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «Мехуборка».

Самыми активными оказались жители индивидуальной жилой застройки в Пскове и Псковском районе - с ними подписаны более 1600 договоров.

Для заключения индивидуального договора на вывоз ТКО необходимо приобрести собственный контейнер и обратиться в один из центров обслуживания клиентов, которые есть в Пскове на улице Льва Толстого, 3 и в Великих Луках на проспекте Ленина, 29.

Расчет платы за вывоз ТКО производится на основе объема контейнера. Кратность вывоза определяется договором с региональным оператором.

«Иногда потребители сталкиваются с проблемой некорректного расчета в связи с неверными данными об объемах, поступившими от перевозчика. В таком случае следует написать заявление на перерасчет в центре обслуживания клиентов, данные скорректируют, и в следующем месяце будет произведен перерасчет платы за вывоз ТКО», - отметили в компании.