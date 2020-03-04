Общество

Перспективы развития Псковской таможни обсудил губернатор с ее новым начальником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым руководителем Псковской таможни Сергеем Дьячковым. Темой для обсуждения послужили перспективы развития ведомства в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

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«Мы очень рады приветствовать вас на Псковской земле. Уверен, что получится наладить конструктивный диалог и организовать продуктивную работу на всех направлениях деятельности», - отметил губернатор. Он также подчеркнул, что администрация региона готова оказывать содействие в решении актуальных вопросов Псковской таможни.

Сергей Дьячков, в свою очередь, сообщил, что на данный момент он детально знакомится с работой Псковской таможни. «Будем продолжать плодотворное межведомственное взаимодействие по всем направлениям деятельности», - заверил он.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили функционирование таможенных постов на российско-эстонской и российско-латвийской границах, будущее реформирование ведомства, введение в деятельность электронных сервисов. Речь зашла и о работе специалистов таможни на площадке особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Моглино».

За прошлый год через пункты пропуска Псковской области проследовало более миллиона грузовых, легковых автомобилей и автобусов, более 560 тысяч железнодорожных вагонов, порядка 150 воздушных судов, а также более 2,3 млн человек. Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по импорту составил 1,5 млрд долларов США, по экспорту - 117 млн долларов США. В федеральный бюджет Псковской таможней перечислено более 25 млрд рублей.