«Супер фитнес» приглашает псковичей на «тест-драйв»

Клуб «Супер фитнес» дарит 3 дня бесплатных тренировок всем желающим. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, уникальный «тест-драйв» продлится до 19 марта.
«Я знаю, сколько вы наели в эти праздники! Потому что сам в каждый праздник, несмотря на тренировки, прибавляю 1,5-2 кг. Это очень раздражает. Поэтому для всех, кто хочет скинуть лишние килограммы, объявляю бесплатный "тест-драйв" - попробовать можно все», - пояснил директор сети клубов «С-фитнес» и «Супер фитнес» Георгий Пономарев.
Во время «тест-драйва» можно:
Каждый день только 3 бесплатных места. Успейте записаться по телефону: 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».