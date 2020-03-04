Общество

Путин: Мы достойно преодолеем ситуацию с ценами на нефть и коронавирус

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия сможет достойно пройти период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса. Об этом российский лидер заявил, выступая в Государственной думе, пишет ТАСС.

«Воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно - мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными», - заверил глава государства.

Он также заявил, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер, сложно складывается ситуация в сфере безопасности, в мировой экономике. «Мир, действительно, меняется... Эти перемены носят кардинальный, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике», - сказал президент.

Путин согласился с парламентариями, которые отметили глобальные изменения, происходящие во всех сферах жизни. В частности, он указал на «бурный, взрывной характер развития технологий», на перемены в других областях.