Общество

Администрация Островского района вручила грамоты сотрудникам колонии

Церемония награждения государственных и муниципальных служащих за высокие показатели деятельности в 2019 году прошла в районном доме офицеров в городе Острове. В числе награждаемых были и сотрудники исправительной колонии №2 (Крюки), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, инструктор-кинолог Алексей Семенов, главный экономист Ольга Васина, заместитель главного бухгалтера Ирина Кузина, начальник отдела маркетинга Дина Никандрова, являющиеся сотрудниками исправительного учреждения № 2, получили грамоты от администрации Островского района.