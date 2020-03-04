Псковская охранная организация оштрафована за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

Псковская транспортная прокуратура выявила факт несоблюдения ООО ЧОО «КРИОН» обязанности по уведомлению Псковского линейного отдела МВД России на транспорте о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в нем государственную службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.
В этой связи в отношении указанного общества и его директора вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.