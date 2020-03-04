Общество

Псковская охранная организация оштрафована за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

Псковская транспортная прокуратура выявила факт несоблюдения ООО ЧОО «КРИОН» обязанности по уведомлению Псковского линейного отдела МВД России на транспорте о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в нем государственную службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В этой связи в отношении указанного общества и его директора вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.