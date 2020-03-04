Общество

В Псковской области утвержден план мероприятий профсоюзного «Года здоровья»

В Псковском областном совете профсоюзов разработан и утвержден план мероприятий «Года здоровья и социального благополучия населения Псковской области», которые должны быть реализованы до июня 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облосвпрофа.

Среди запланированных мероприятий вебинары главных врачей профсоюзных санаториев Псковской области о профилактике заболеваний по санаторным профилям лечения; семинары Центра медицинской профилактики «Волонтеры-медики» по различным тематикам («Здоровые сосуды», «Здоровые суставы», «Профилактика эмоционального выгорания», «Здоровое питание и др.); выпуск буклетов о здоровом образе жизни и предупреждении распространенных заболеваний.

В рамках Всероссийской недели охраны труда намечено профсоюзное совещание совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области «Сохранение здоровья работающего населения Псковской области» и межотраслевая викторина по охране труда.

Также планируется провести ряд спортивных мероприятий: спартакиаду «Мама, папа, я - спортивная семья», соревнования по волейболу, акцию молодых профактивистов «На работу пешком».

Будет звучать тема сохранения здоровья населения и в рамках традиционной первомайской акции псковских профсоюзов: в специальных медицинских палатках на площадке празднования 1 мая граждане смогут измерить давление, вес, уровень сахара в крови, обсудить с медиками состояние своего здоровья.

Добавим, что план мероприятий профсоюзного «Года здоровья и социального благополучия населения Псковской области» разработан в соответствии с постановлением президиума СОП Псковский облсовпроф № 47-1/г от 9 января 2020 года.