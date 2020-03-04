Общество

Взаимоотношения учителей и школьников станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 11 марта, в 14:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная взаимоотношениям учителей и школьников.

Вместо со спикерами пресс-конференции мы попробуем разобраться, как сегодня выстраиваются отношения «учитель – ребенок», какие есть проблемы, и как они выглядят с разных «фронтов»: со стороны педагогов, родителей, чиновников и уполномоченного по правам ребенка.

Почему возникают конфликтные ситуации? Как часто они возникают? Что можно и нужно скорректировать? Когда возникают радикальные конфликты, вплоть до рукоприкладства с обоих сторон - это плохое воспитание, недоработка учителей или более глубокая проблема современной системы образования?

Насколько актуальна проблема сложных взаимоотношений учителей и учеников в псковских школах? Какие меры предпринимаются для профилактики конфликтов? Применялись ли к псковским педагогам меры дисциплинарного воздействия за неподобающий воспитательный процесс?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• уполномоченного по правам ребенка Соколову Наталию Викторовну

• заместителя главы администрации Пскова Коновалова Александра Викторовича

• учителя физики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Яникову Наталию Валериевну

• представителя Родительского комитета Псковской области Нани Оксану Васильевну

Дата проведения: 11 марта. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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