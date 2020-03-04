Общество

В Псковской области будет законодательно закреплена индексация региональных социальных выплат

Депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть проект закона, закрепляющий в региональном законодательстве трёхпроцентное повышение размера пособий и социальных выплат. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующий вопрос включен в предварительную повестку назначенной на 12 марта внеочередной сессии.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» подготовлен областным комитетом по социальной защите в рамках исполнения рекомендаций согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В декабре прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» поставили вопрос о необходимости закрепить трёхпроцентную индексацию социальных выплат в региональном законодательстве.

Предложенный законопроект вносит изменения в семь действующих законов области: «О денежном вознаграждении, причитающемся приёмным родителям, и льготах, предоставляемых приемной семье», «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области», «О социальной поддержке многодетных семей», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также «О детях войны, проживающих в Псковской области».

Проектом закона закрепляется новый размер региональных социальных выплат с учётом произведённой трёхпроцентной индексации. Это денежное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям и опекунам, ежемесячное пособие на ребенка, ежегодная денежная выплата отдельным категориям гражданам на приобретение твёрдого топлива при наличии печного отопления, выплаты многодетным семьям, выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политический репрессий, выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области».

В законопроекте указано, что действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Финансовое обеспечение годовой индексации составляет 23,9 млн рублей.