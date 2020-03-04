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Общество

Мы сделаем все необходимое, чтобы найти «садоводов» - Михаил Ведерников о ситуации с пропажей туй у «Купола»

10.03.2020 18:39|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на официальной странице в Инстаграм высказался о ситуации с пропажей туй у памятника «Купол» в Черехе.

«Можно сколько угодно ругать власть, быть недовольными, что она делает не все, не то, не так, не вовремя. Но иногда просто обескураживает то, что делают люди (или нелюди). Просто, нет слов... Мы приложили максимум усилий, чтобы привести в порядок памятник «Купол» к 20-летию подвига 6-й роты», - подчеркнул глава региона.

По его словам, многое было сделано сверх плана. Так, к примеру, была приведена в порядок и благоустроена территория, чтобы всё было достойно памяти героев.

«Всего неделя прошла с памятной даты, и уже сейчас «мастера ландшафтного дизайна» выкопали 8 посаженных деревьев, видимо, для благоустройства своего двора, огорода или дачи. Радости эти туи им точно не принесут. Как-то отдельно комментировать это не буду (нормальных слов нет). Деревья мы, конечно, досадим, контроль обеспечим», - заявил губернатор и добавил, что договоренности с руководством дивизии и региональным УМВД уже есть.  

«Однако, параллельно мы сделаем всё необходимое, чтобы найти «садоводов», и чтобы вся Псковская область знала их в лицо», - заверил Михаил Ведерников.

Глава региона также призвал псковичей сообщить, если станет известно, что у кого-то на участке неожиданно появились туи. «Дайте нам знать, это может ускорить процесс», - отметил Михаил Ведерников.

Теги: #ведерников
Источник: Псковская Лента Новостей
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