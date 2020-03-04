Общество

В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля

Власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более пяти тысяч человек, до 10 апреля. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник, 10 марта, сообщают «Известия».

В соответствии с опубликованным Собяниным указом, в городе будут запрещены любые спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия.

В своем блоге градоначальник отметил, что, в частности, будут отменены фестиваль «Крымская весна» в честь годовщины со дня присоединения полуострова Крым в состав России и мероприятия в центре Москвы по такому случаю.

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков», — добавил мэр Москвы.