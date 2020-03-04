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Авиакомпаниям рекомендуют вернуть деньги за билеты в рамках отмененных из-за коронавируса туров

11.03.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Авиакомпании могут обязать вернуть деньги за билеты в рамках отмененных туров в наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны. Предположительно, речь идет о сумме до 1,4 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

С просьбой рекомендовать авиаперевозчикам вернуть средства к Минтрансу РФ обратился Ростуризм, соответствующий документ есть в распоряжении издания. В письме отмечается, что после предупреждения Роспотребнадзора об угрозе безопасности туристов клиенты имеют право вернуть средства за путевки в полном объеме, включая стоимость авиабилетов. При этом туроператоры не могут получить аналогичный возврат денег у своих партнеров.

«Сложившаяся ситуация нарушает устойчивость туристического рынка, оказывает негативное влияние на сотрудничество туроператоров и авиаперевозчиков и может… привести к банкротству туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного и въездного туризма», - говорится в документе.

В Минтрансе отметили, что пока не получили обращение Ростуризма. От отмены путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран турфирмы потеряли около 2 млрд рублей, рассказали источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Расчет сделан, исходя из 28 тыс. туров, забронированных до сентября 2020 года.

Больше всего шансов вернуть деньги у туроператоров, имеющих стратегических партнеров из числа чартерных перевозчиков. Однако эксперты предупреждают, что банкротство угрожает не только игрокам туристического рынка, но и авиакомпаниям.

Теги: #Ростуризм #Минтранс #авиаперелеты #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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