Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита. Соответствующий документ появился на сайте организации, пишет «Газета.ру».

Как отмечается, возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом насекомого. Кроме того, вирус может находиться в сыром молоке коз, овец, коров, буйволиц.

Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща или расчесывать место укуса.

Защититься от заражения поможет закрытая одежда, а также прививка против клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области.

Инкубационный период при заражении длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней.