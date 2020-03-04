Общество

Средства на покупку квартир для медиков и реконструкцию цепных мостов учтены в подготовленных поправках бюджета

Доходы Псковской области увеличатся более чем на 740 млн рублей – проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласованный министерством финансов РФ, внесен в областное Собрание депутатов. Этот документ депутаты рассмотрят 12 марта на внеочередной сессии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект предусматривает увеличение доходов на 743 млн 260 тысяч рублей. Самый существенный рост доходной части бюджета области связан с безвозмездным поступлением средств из федерального бюджета – в регион направлен 621 млн рублей, еще 31,6 млн рублей – средства международных грантов по программе приграничного сотрудничества. Кроме того, на 90 млн рублей прогнозируется рост собственных доходов за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц.

Практически весь объем дополнительных финансовых средств направляется на дорожную деятельность, в том числе 100 млн рублей – на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей – на ремонт моста через реку Шелонь, 188,7 млн рублей – на реконструкцию цепных мостов в Острове. Напомним, что в 2020 году на развитие транспортной системы региона запланировано выделение беспрецедентного количества финансовых средств – 7 млрд 814 млн 733 тысяч рублей.

В поправках в бюджет также отражена инициатива фракции «Единая Россия» о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков. 25 млн рублей заложены в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» – с учетом дополнительного финансирования на обеспечение жильем работников учреждений системы здравоохранения области в общей сложности предусмотрено 34 млн рублей.

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С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2020 год составят 37 млрд 482 млн 909 тысяч рублей, расходы – 38 млрд 994 млн 129 тысяч рублей, дефицит бюджета не изменится.

Напомним, первоначально законопроект о поправках в бюджет планировалось рассмотреть на февральской сессии, однако из-за отсутствия необходимого согласования со стороны Минфина вопрос был снят с рассмотрения. Работа с министерством финансов продолжается – финансисты уточняют направления расходования средств гранта из федерального бюджета, которые распоряжением правительства выделены Псковской области за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.