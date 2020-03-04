Общество

Более 4700 человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

За неделю со 2 по 8 марта в Псковской области заболело ОРВИ 4758 человек (75,57 на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 20,6 %, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Роспотребнадзоре.

В Пскове заболело ОРВИ 2410 человек (114,7 на 10 тыс. населения), что выше недельного эпидемического порога на 18,7 %.

За неделю госпитализировано 138 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследовано 30 больных с признаками ОРВИ. У 1 обследуемого – А (H1N1) - 2009, у 1 - А несубтипированные вирусы, у 1 обследуемого – А (H3N2), у 6 обследуемых – В, у 3 обследуемых – парагрипп (1,3), у 1 обследуемого – аденовирусы, у 2 – риновирусы.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.