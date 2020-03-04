Общество

Почти 50% охотпользователей Псковской области проголосовали за начало весенней охоты с первой субботы апреля

Почти 50% охотпользователей Псковской области проголосовали за начало весенней охоты с первой субботы апреля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в сообществе комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в социальной сети «Вконтакте».

Участникам опроса предлагалось выбрать один из четырех вариантов ответа. Так, 1010 респондентов (31.24%) проголосовали за то, чтобы весенняя охота в этом году началась с четвертой субботы марта. 1503 человека (46.49%) выбрали срок с первой субботы апреля (по всей области).

535 человек (16.55%) предпочли оставить установленные на сегодняшний день сроки охоты:

а) в Великолукском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Усвятском районах - со второй субботы апреля;

б) в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Новоржевском, Плюсском, Псковском, Стругокрасненском районах - с третьей субботы апреля

В меньшинстве оказались те, кто проголосовал за начало весенней охоты со второй субботы апреля — 287 человек (8.88%).

Напомним, в связи с аномальными природными условиями зимы на территории псковского региона возможна ранняя миграция водоплавающей дичи и вальдшнепа, а также ранний период токования глухарей и тетеревов. В связи с этим комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области в этом году решил установить сроки весенней охоты с учетом мнения охотпользователей.