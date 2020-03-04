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Общество

Более 3,5 тысяч жителей Псковской области получили пенсионные накопления

11.03.2020 11:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в 2019 году 3594 жителя региона получили выплаты за счет пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России. Накопительная пенсия назначена 31 гражданину. Срочную пенсионную выплату получили 19 человек, и 3544 человека получили единовременную выплату, сообщили Псковской Ленте Новостей ОПФР по Псковской области.

Несмотря на изменения пенсионного законодательства с 2019 года, для получения права на накопительную пенсию возраст не изменился и составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для назначения этого вида пенсии помимо наступления возраста, в 2020 году необходимо иметь страховой стаж не менее 11 лет и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Напомним, в страховой стаж входят не только периоды трудовой деятельности, но и нестраховые периоды – уход за ребенком, инвалидом, престарелым гражданином, служба в армии и другие. Количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.

Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Пенсионные накопления формируются: у граждан 1967 года рождения и моложе; участников государственной программы софинансирования пенсий; у мам, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Кроме того, пенсионные накопления формировались у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

Пенсионные накопления в зависимости от их объема можно получать в виде единовременной выплаты либо срочной выплаты продолжительностью не менее 10 лет или пожизненно, как ежемесячную пенсию.

Заявление о назначении пенсии может быть подано в любой территориальный орган ПФР, либо в МФЦ или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

Обращаем внимание, что граждане, формирующие средства пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде, подают заявление о назначении накопительной пенсии в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.

Источник: Псковская Лента Новостей
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