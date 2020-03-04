Псковский СОБР поздравили с годовщиной образования

В Пскове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 27-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии.
В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в марте 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники СОБР отмечены государственными и ведомственными наградами.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, в ходе мероприятия, наиболее отличившиеся сотрудники спецподразделения, поощрены почетными грамотами и благодарностями.