Общество

Псковский СОБР поздравили с годовщиной образования

В Пскове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 27-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии.

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в марте 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники СОБР отмечены государственными и ведомственными наградами.

«Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами - силой и выносливостью, отвагой и смелостью, умением работать в команде в любой, даже в самой сложной обстановке. Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи», - отмечается в поздравлении начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Игоря Иванова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, в ходе мероприятия, наиболее отличившиеся сотрудники спецподразделения, поощрены почетными грамотами и благодарностями.