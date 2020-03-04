Общество

Матвиенко призвала МВД разобраться с компаниями, которые вымогают деньги у мигрантов

Иностранцам, приезжающим в Россию по безвизовому режиму, приходится каждый год или каждые полгода платить по пять тысяч рублей за повторный экзамен по русскому языку - даже если это жители Украины и Белоруссии, которые являются носителями языка. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Парламентская газета».

Совет Федерации одобрил закон, который отменяет обязанность проходить экзамен по русскому языку для жителей Белоруссии и Украины, которые являются носителем языка. В МВД пояснили, что при подаче заявления носителем языка его беседа с миграционным сотрудником фиксируется на камеру, - этого будет достаточно, чтобы определить и засвидетельствовать свободное владение русским языком того или иного гражданина.

Валентина Матвиенко отметила, что этот закон давно ожидаемый. Вместе с тем она обратилась к замминистра МВД Игорю Зубову с тем, чтобы был наведен порядок в процедуре выдачи патентов на работу для мигрантов из Белоруссии и Украины.

«Каждый год или каждые полгода они вынуждены повторно получать патенты. И каждый раз при получении патента они должны сдавать экзамен по русскому языку, проходить медобследование. Это дорогостоящие процедуры - мне кажется, что кто-то на этом хороший бизнес делает», - сказала она.

Спикер уверена, что «надо уходить от такой практики». «Если вам что-то мешает сделать это в законодательстве - обратитесь к нам, мы поправим», - обратилась она к замминистра.

«Человек получает гроши, а платит за повторный экзамен получение патента по 5 тысяч рублей каждый раз. А что такое 5 тысяч рублей для мигранта, который порой получает по 15-20 тысяч рублей в месяц. Не надо издеваться над людьми, не надо потакать тем компаниям, которые «присосались» к этой теме, - наведите в этой сфере порядок», - обратилась она к представителям МВД России.

Валентина Матвиенко поручила отдельно главе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктору Бондареву разобраться. «Почему вымогают деньги у людей? Пожалуйста, совместно разберитесь и пришлите нам информацию - к нам идёт много жалоб. Мы должны быть цивилизованным государством - если мы приглашаем людей в страну, то мы должны относиться к ним с уважением», - заявила спикер Совета Федерации.