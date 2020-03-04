Общество

За дискриминацию инвалидов магазины и кафе накажут штрафами

Совфед одобрил закон, согласно которому за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг или в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом, предприятия общепита и магазины будут штрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», правительственная инициатива устанавливает штрафы за отказ пускать инвалидов в торговые центры, кафе и театры или за отказ в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья либо возрастом, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Поправки вносятся в статью 14.8 («Нарушение иных прав потребителей») Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

Ответственность за указанные деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. Например, при перевозке пассажиров авиатранспортом, ограничении при доступе к управлению транспортными средствами и аттракционам.

Как отметила спикер палаты Валентина Матвиенко, это очень важная инициатива, которая уравнивает инвалидов в правах с обычными гражданами и усиливает наказание для тех, кто нарушает нормы закона о защите прав потребителей.