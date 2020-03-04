Общество

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

В России введут обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку на детекторе лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии. Закон об этом в среду одобрил Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с Александром Хинштейном и Василием Пискаревым (оба «Единая Россия»). Они уточнили, что если поступит отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации, то это будет являться основанием для увольнения.

Уточняется, что проверка на полиграфе коснётся только новичков, при приеме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников проверка применяется «при переходе на вышестоящую должность».

Авторы инициативы считают, что это нововведение позволит усилить профилактику правонарушений, а также лучше выявлять противоправные действия личного состава Росгвардии, позволит усовершенствовать кадровый отбор, особенно при назначении на начальствующие и командные должности.

Сейчас аналогичная проверка на полиграфе действует для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу в ФСБ.