Общество

«Особое мнение» с Ульяной Михайловой: О Годе оздоровления, профсоюзной солидарности и поправках в Конституцию

4 марта, гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова. Профсоюзный лидер в беседе главным редактором радиостанции Максимом Костиковым рассказала о планах и текущих задачах областного профсоюзного объединения на 2020 год, о своем отношении к поправкам в Конституцию РФ и к другим социально значимым вопросам, которые находятся в центре общего внимания.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «особое мнение» на радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня у нас в студии лидер псковских профсоюзов Ульяна Александровна Михайлова. Добрый день!

Ульяна Михайлова: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Максим Костиков: Ульяна Александровна, мы с вами достаточно давно не встречались, многое за это время произошло в жизни страны, региона и профсоюзного движения. Давайте для начала поговорим о том, чем живут сегодня наши профсоюзы, какие основные задачи вы ставите для профсоюзной организации в 2020 году, каковы основные направления вашей деятельности, как последние общественно-политические перемены в стране, регионе отразились на вашей работе.

Ульяна Михайлова: Очень большой вопрос, я постараюсь ответить коротко. Мы проводили несколько заседаний коллегиальных органов и определялись с приоритетами нашей деятельности на 2020 год. Никто не убирал в сторону обязанность профсоюзов бороться за увеличение заработной платы работников на территории региона, принимать участие в акциях солидарности, если они будут объявляться нашими коллегами и Федерацией независимых профсоюзов России. Мы работаем над мероприятиями по охране труда. Очень много сейчас идет общественного контроля в сфере спецоценки условий труда как в бюджетной сфере, так и во внебюджетной. Но в целом 2020 год мы объявили Годом оздоровления. У нас осталось очень важное недоделанное в 2019 году дело — это лоббирование законодательной инициативы о санаторно-курортном оздоровлении работников бюджетной сферы на территории Псковской области. Сам Псковский областной совет профсоюзов и наши учреждения отдыха и оздоровления дают членам профсоюзов очень много социальных, ориентированных на удешевление либо на бесплатное предоставление санаторно-курортных услуг. Но глобально мы пока не можем повлиять на состояние здоровья работающего населения. И мы объявили этот год годом лоббирования этой законодательной инициативы. Рассчитываем, что при правильной организации бесед, дискуссий, круглых столов, других разъяснительных мер с нашей стороны в адрес наших социальных партнеров, работодателей и власти мы сможем добиться хороших результатов, получить одобрение и совместное внесение в законодательное собрание такого проекта закона о санаторно-курортном оздоровлении на территории региона.

Максим Костиков: А вы общались с вашими коллегами-депутатами? Напомню для наших радиослушателей, что Ульяна Александровна также является депутатом Псковского областного Собрания, членом фракции партии «Единой России». Так вот — с вашими коллегами по фракции или, может быть, представителями других фракций вы обсуждали эту законодательную инициативу? Эта тема находит поддержку в рамках регионального парламента?

Ульяна Михайлова: Пока она поддержки не находит. Но здесь, при первом внесении этой законодательной инициативы, прослеживается наша и моя личная недоработка. Потому как мотивации, которую мы представили, явно было недостаточно, что позволило сделать вывод, будто на реализацию этой инициативы требуются какие-то сумасшедшие средства из регионального бюджета.

Максим Костиков: Что, по вашему мнению, не соответствует действительности?

Ульяна Михайлова: На самом деле, от 10 до 20 миллионов рублей ежегодно, плюс при нашей очень бережной ценовой политике по усмотрению администрации области мы готовы поставить любую цену, ориентируясь на себестоимость оказываемых услуг. Мы сможем сделать большой ежегодный охват, что даст хорошую волну оздоровления на территории региона.

Максим Костиков: С вашей деятельностью в прошлом году было связано достаточно много резонансных событий. Все они, в основном, касались взаимоотношений с действующей властью. Создается иногда такое впечатление, что псковские профсоюзы решают проблемы бюджетных организаций — доминирующая часть информационных поводов связана с отстаиванием прав именно бюджетников или учреждений, принадлежащих органам власти. А как дело обстоит с частным бизнесом? Из истории мы знаем, что обычно профсоюзы защищали как раз интересы рабочего класса. Понятно, что сегодня у нас сократился сегмент работающих на частных предприятиях, но, тем не менее, как обстоит дело на псковских заводах, на предприятиях в Великих Луках?

Ульяна Михайлова: Я отвечу следующим образом. Ведь почему больше видны взаимоотношения профсоюзов с бюджетными учреждениями, чем с частным сектором? Это вопрос нашего уставного регулирования и соответствующего представительства. Псковский облсовпроф по своим полномочиям выступает переговорщиком с органами исполнительной власти, поэтому это наиболее заметная повестка, которая исходит лично от меня. А частный бизнес чаще всего регулируется коллективным договором и первичной профсоюзной организацией. Соответственно, они работают на базе первичного переговорного процесса, и если мы там и появляемся, то приглашают нас туда только в качестве специалистов или экспертов. Мы не являемся переговорщиками по уставу, эти взаимоотношения регулируются на локальном уровне. В целом, уровень взаимоотношений примерно одинаков, потому что по профсоюзной структуре и численности у нас 50 на 50 — профчисленность работников бюджетной сферы и профчисленность работников внебюджетной сферы. А в области регулирования и конкретных предложений чаще всего работодатели идут на уступки, потому что сегодня кадровый дефицит на территории региона позволяет работодателям внимательнее относится к работникам и быть более социально ориентированными с целью сохранения кадрового потенциала у себя на предприятии.

Максим Костиков: Ульяна Александровна, давайте обсудим наиболее яркие примеры столкновения трудовых коллективов и работодателей, как в госсекторе, так и в частном секторе, за последние год-два. Понятно, что на слуху «Псковпассажиравтотранс», но может быть еще что-то? Расскажите об этом.

Ульяна Михайлова: Кроме «Псковпассажиавтотранса» видимых социально-трудовых конфликтов на территории региона нет. Совершенно нетребовательно (во всяком случае, публично) сегодня ведут себя учителя — я совершенно без обид это говорю, потому как несколько наших предложений по защите прав учителей на территории региона не нашли поддержки у трудовых коллективов. Я не берусь с общественно-политической точки зрения оценивать, почему это происходит, но, например, единственную линию, которую нам сейчас позволили вести — это добиваться надлежащей оплаты учителям при выполнении работ по организации и проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы они вовремя получали оплату и чтобы она была существенной. И медики, которые придерживались более активной позиции, последние полгода несколько снизили свою активность.

Радиослушатель: Здравствуйте. Ульяна Александровна, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу следующей ситуации. Как известно, в начале марта появился коллективный иск к заводу «Титан-Полимер». Данный иск требует отмены строительства завода. В качестве истцов там выступают около 20 человек. Ульяна Александровна, скажите, пожалуйста, почему вас нет в этом списке? Вы изменили свое мнение?

Ульяна Михайлова: Нет, я свое мнение лично не поменяла. Но я предлагаю позицию разделить на две линии: Псковский областной совет профсоюзов как юридическое лицо и его коллегиальный орган — президиум, не поддержал предложение об активных действиях относительно предприятия «Титан-Полимер» . Соответственно, в данный момент организация будет молчать. А что касается меня лично — разделяю и поддерживаю этот коллективный иск.

Максим Костиков: Как псковичка?

Ульяна Михайлова: Да. И я знаю, что ряд моих товарищей и коллег, которые проживают на дальнем Завеличье поддерживают этот иск. Поэтому вероятность присоединения к нему имеется, и не только у меня.

Максим Костиков: Понятно, спасибо. Напомню нашим радиослушателям, что буквально на днях был подан коллективный иск, там 21 истец, по поводу законности строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Ульяна Александровна в прошлом году была, скажем так, одним из инициаторов разного рода публичных мероприятий, участвовала в них и как общественный деятель, и как лидер профсоюзов. Ну вот сейчас. Я так понял, позиция профсоюзов несколько скорректировалась.

Ульяна Михайлова: Да, но это не значит, что индивидуальная позиция наших членов профсоюзов, как граждан Российской Федерации и жителей города Пскова, как-то будет изменена.

Радиослушатель: Здравствуйте. По поводу «Титан-Полимера». Не знаю, что там и чего, но я живу на Рокоссовского, и такой запах уже пошел, дышать нечем. А что будет потом, когда там «Титан-Полимер» будет, лакокрасочные производства? Нас что, задушить хотят?

Максим Костиков: Есть ли на сегодняшний момент предпосылки для протестных акций со стороны профсоюзного движения по защите прав трудящихся?

Ульяна Михайлова: Скажу аккуратно: активного запроса на организацию протестных мероприятий последние полгода нет. Это не потому, что мы не готовы это делать или поддерживать. Но трудовые коллективы сейчас ведут себя более сдержанно. А я как лидер профсоюзного движения, сторонник такой позиции: есть запрос членов профсоюзов — мы будем его выполнять, нет запроса членов профсоюзов - ждем, когда он появится.

Максим Костиков: А если на предприятии вообще нет профсоюзной организации?

Ульяна Михайлова: Здесь наша реакция может быть, если запрос связан с широкой группой общественных отношений: если вопрос затрагивает интересы наших членов профсоюзов, проживающих в конкретном населенном пункте, если он приведет к проблемам для них — например, в сфере логистики или связи. Но пока таких общих тем на первый квартал этого года нет.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, у меня к Ульяне Александровне такой вопрос: вот вы говорите, что у профсоюзов последнее время такая тихая позиция, со многими проблемами вы столкнулись, но меня интересует — почему ваши сторонники, соратники (ведь профсоюз всегда такое братство было) лично вам не оказывают никакую поддержку в информационном, общественном поле? Не кажется вам, что легче было бы, меньше было бы проблем, грязных разговоров, если бы они открыто выступили в вашу поддержку?

Максим Костиков: Спасибо. О профсоюзной солидарности, я так понимаю, вопрос. Вот мы много слышали о том, что наши профсоюзы такие могучие, и на федеральном, и на региональном уровне мы также часто слышим, что профсоюзы готовы поддерживать друг друга, но когда они сталкиваются с какими-то трудностями, то каждый ведет какую-то свою линию. И в вашей ситуации мы столкнулись с тем, что облсовпроф показал далеко не единство мнений. Не знаю, об этом ли спрашивала радиослушательница, но мы увидели полярность мнений, достаточно жесткие высказывания с прямыми наездами на вас как на руководителя профсоюзного движения, хотя до недавнего времени у многих создавалось впечатление, что псковские профсоюзы — это единый кулак.

Ульяна Михайлова: Я отвечу так: единства в профсоюзах не было, нет и не будет никогда и нигде. Во-первых, профсоюзное объединение — это действительно сложная конструкция, объединяются обкомы с разным количеством членов профсоюза, с разными рычагами влияния, с разными работодателями…

Максим Костиков: С разными политическими взглядами.

Ульяна Михайлова: Определенно. И задача лидера профсоюзного движения всё это совместить таким вот образом, чтобы это выглядело как единый кулак. До определенного момента мне это безусловно удавалось. То есть и мы собирали и лоббировали внутри нашей профсоюзной семьи различные силы, находили какие-то преимущества. Сегодня идет время перестройки везде: в стране, на территории региона, внутри профсоюзного движения РФ, внутри профсоюзного движения региона. И как у нас изменятся приоритетные направления и как будет выстраиваться деятельность сейчас, будет зависеть от отчетов и выборов, которые нам предстоит пройти. И вот этот пятилетний виток, когда профсистема перестраивается, выбираются новые органы, приходят новые представители в президиум и совет, он всегда сложный. Это всегда борьба, и всегда определенная борьба внутри системы и некий уровень разобщения. Все изменится после 8 июня.

Максим Костиков: 8 июня у вас пройдут выборы.

Ульяна Михайлова: У нас пройдет конференция, да. У нас произойдет перегруппировка внутри организации, возникнут новые приоритеты.

Радиослушатель: Меня зовут Юрий. Я работаю в «Псковпассажиравтотрансе», водитель. Я, Ульяна Александровна, не ваш поклонник.

Ульяна Михайлова: А я вас узнала, я знаю, что вы не мой поклонник.

Радиослушатель: Да, да, я вас буду критиковать.

Ульяна Михайлова: Рада.

Максим Костиков: Давайте только покороче, а то у нас не так много времени.

Радиослушатель: Вот вы там многое говорите, но, Ульяна Александровна, при вас плохо работают профсоюзы, очень плохо, Ульяна Александровна. Вы многое недоговариваете, как говорится, обманываете, просто обманываете, многое. И вам просто надо бросать это дело профсоюзное. Конфликт в «Псковпассажиравтотрансе» из-за вас, Ульяна Александровна, только из-за вас, больше не из-за кого. Ну все, больше нечего мне сказать, спасибо.

Ульяна Михайлова: Я благодарю вас. Мне известен оппонент, который сейчас, собственно, позвонил. Вообще я рада, что у нас есть лица, которые имеют альтернативную точку зрения и не боятся публично критиковать.

Максим Костиков: Вы за плюрализм мнений, я понял.

Ульяна Михайлова: Да. Во-первых, профсоюз на территории региона при мне работал лучше, чем всегда. У нас наилучшие показатели по увеличению профсоюзной численности, у нас наилучшие показатели в стране по количеству социальных профсоюзных программ, лучшим образом работают санатории, туристические базы, поддерживаются различные меры по защите интересов прав трудящихся, организации общественного контроля, у нас самый большой уровень и процент защиты в судах. Поэтому сказать, что при мне профсоюзы работают плохо, нельзя. Мне не стыдно выводить организацию на отчетно-выборный период. Это лучшие результаты за последние лет 20. А что касается «Псковпассажиравтотранса», то спор у нас только один с уважаемым работодателем - это вопрос охраны труда, спецоценки и применения ее результатов. Мы считаем, что у нас не правильно выполнено применение результатов в отношении водителей, кондукторов. Работодатель считает по-другому.

Максим Костиков: Ну вернемся еще к ситуации с «Псковпассажиравтотранс». У нас звонок, здравствуйте.

Радиослушатель: Ульяна Александровна, у меня такой вопрос: что будет с деревянными скульптурами в санатории «Хилово», которые разгромили вандалы? Собираетесь ли вы их как-нибудь восстанавливать, потому что они были такой, своего рода, визитной карточкой?

Ульяна Михайлова: Красивые были скульптуры, правда?

Радиослушатель: Да! Очень красивые.

Ульяна Михайлова: Да, нам очень нравятся наши партнеры, которые помогают благоустраивать наши территории. Да, вандалы разгромили. Три скульптуры были наиболее яркие и любимые нашими гостями. Восстанавливать будем. Сейчас определяемся каким образом, то есть, как это делать и в какие формы их преобразовывать.

Максим Костиков: Понятно. Вернемся к «Псковпассажиравтотрансу». Я помню что у вас конфликты начались с момента, когда там руководитель был господин Киянец, он уже покинул регион. Теперь там господин Киргинцев. Как с ним выстраиваются отношения, есть диалог вообще?

Ульяна Михайлова: У профсоюзной организации диалог идет, такой сложный диалог. Я лично не предпринимала еще усилий встретиться непосредственно с этим руководителем

Максим Костиков: С Киянцем у вас там вообще контакта не было никакого.

Ульяна Михайлова: Нет, ну мы два раза с ним встретились, ответственно объяснились и не нашли каких-то приемлемых точек соприкосновения. Сейчас все зависит от того, насколько быстро работодатель поймет, что мероприятия охраны труда не надо нарушать. Там есть тема для дискуссий - это объемы индексации заработных плат, а есть темы, где дискуссий быть не должно — это безопасность условий труда и мероприятия по охране труда. Вот сейчас мы зашли в такую тему, которая не терпит дискуссий, здесь надо просто смириться и исполнить все требования действующего федерального законодательства. Работодатель пока не выполнил нашу просьбу с нами обсудить решение первичной профсоюзной организации по внесению изменений в коллективный договор и мы вынуждены были обратиться к товарищу Иойлеву в Государственную инспекцию труда в Псковской области. В этой части сомнений в том, что работодатель ведет себя неправильно у нас нет, это аксиома в сфере трудового законодательства. Рассчитываем, что госинспекция просто мобильно среагирует и поможет трудовому коллективу.

Максим Костиков: У нас еще один звонок, не дают мне задавать вопросы наши радиослушатели. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Кристина. Ульяна Александровна, я прочитала, что в вашем профсоюзном санатории уволили беременную женщину. Как вы можете это прокомментировать с точки зрения трудового законодательства?

Ульяна Михайлова: Да, к сожалению у нас такой неприятный случай произошел. А ситуация состоит в следующем: женщина была уволена за грубое нарушение трудовой дисциплины, причем неоднократное, уволена за прогулы, но спустя несколько месяцев она узнала, что на день увольнения была беременна и сразу обратилась в прокуратуру. Как только прокурор выставил требование о восстановлении прав и в дирекцию санатория были представлены сведения о том, что она беременна, дирекция в добровольном порядке устранила данное нарушение, работницу в должности восстановили и соответствующие выплаты за время уже вынужденного прогула были назначены добровольно. Здесь в этой части вины руководства нет абсолютно, но законодательство таково. Кстати говоря, это всем работодателям наука: даже если вы, уважаемый работодатель, не знали, что на день увольнения ваша сотрудница была беременна, и вы ее уволили, в том числе и за грубое нарушение трудовой дисциплины, например, за прогул, за появление в состоянии алкогольного опьянения, вы всё равно будете вынуждены восстановить. Закон суров, но он сегодня вот такой.

Максим Костиков: Ульяна Александровна, профсоюзы являются одним из крупнейших собственников имущества. Периодически у вас возникают сложности с вашими арендаторами. У вас есть много объектов, которые используются и госучреждениями и частными учреждениями. Периодически у вас возникают конфликты с арендаторами, которые напрямую вас обвиняют в предпринимательской деятельности, без учета социальной направленности деятельности арендаторов. В частности, прямо говорят: «Профсоюзы занимают хищническую позицию, нам тут выкручивают руки, не дают развиваться спортивным учреждениям».

Ульяна Михайлова: Ну, например, кому?

Максим Костиков: Ну, например, буквально недавно в областных СМИ обсуждали ситуацию вокруг гребной базы.

Ульяна Михайлова: Прекрасный объект.

Максим Костиков: Гребная база на улице Воеводы Шуйского действительно в плохом состоянии. И вот, собственно говоря, по той информации, которая была в СМИ, вы пытаетесь там то ли эту гребную базу оттуда выкурить...

Ульяна Михайлова: Такого не было. Вот гребную базу не трогали ни разу.

Максим Костиков: Еще не трогали. Но заставляете их за счет своих собственных средств там произвести ремонт, какую-то реконструкцию? Проясните, пожалуйста, ситуацию.

Ульяна Михайлова: Действительно, Псковский областной совет профессиональных союзов является собственником большого количества объектов. И там, где арендаторы добросовестные, правильные, не уничтожают нашу собственность, вообще нет никаких проблем и конфликтов: спокойно эксплуатируют данную недвижимость и все счастливы. Непосредственно по гребной базе дело обстоит следующим образом. Там единый длительный (более 30 лет) арендатор- муниципальная спортивная школа «Ника». И состояние гребной базы, до чего они ее довели, это результат их профессиональной деятельности.

Максим Костиков: Они ж спортсмены, ну что же вы...

Ульяна Михайлова: Ну они, собственно говоря, портят наше имущество. Мы готовы были это терпеть, пока они нам не сожгли объект по адресу Шуйского, 11, и вернули совершенно в аварийном состоянии рядом стоящее небольшое здание. Сейчас мы в поиске инвесторов, кто с нами пойдет на условия софинансирования и этот объект восстановит. Непосредственно по гребной базе на Шуйского, 9 — по ней крайне недобросовестно и неправильно представлена информация. Арендная плата там ниже муниципальной, рыночной, но неплохая. И каждый год собственником в лице совпрофа вкладываются денежные средства в капитальные ремонты данного объекта: крыши, козырек, сейчас теплоузел будем ремонтировать, горячее теплоснабжение. Поэтому информация о том, что профсоюзы наживаются на этом объекте — это неправда, откровенно говоря, это ложь. Но так как к нам предъявляются требования, точно так же и мы будем предъявлять требования и выставлять претензии, чтобы наш объект ремонтировали и если уж речь идет о длительной эксплуатации, так давайте, друзья, выполнять взаимные обязательства, как это прописано в договоре аренды.

Максим Костиков: Ну просто нужно понимать, что там все-таки спортсмены, а не бизнесмены.

Ульяна Михайлова: Это муниципальное обязательство.

Максим Костиков: Ульяна Александровна, еще одна важная тема, о которой я хотел поговорить и которую мы обсуждаем с многими нашими гостями в этой студии. Связана она с поправками, которые предложил внести Владимир Путин в Конституцию. На федеральном уровне профсоюзы являются активными участниками этого процесса обсуждения, есть их инициативы, и они даже, по-моему, поддержаны президентом. Какова позиция региональной профсоюзной организации? Вы, так сказать, оппонируете, или наоборот, поддерживаете поправки? Участвуете ли вы в процессе или у вас какие-то свои заботы и вам не до Конституции?

Ульяна Михайлова: Безусловно, Псковский областной совет профессиональных союзов будет безоговорочно транслировать позицию, которую выразила ФНПР. Мы поддерживаем поправки президента нашей страны, это действительно определенного рода общественный договор между системой и органами власти. Что волнует профсоюзы и мы считаем важным — это то, что предлагаемые поправки помогут в лучшей степени закрепить индексацию пенсий, они вернули нас в диалог об отмене ограничения индексации пенсий у работающего населения, и обеспечат гарантированную индексацию заработной платы на территории нашей страны. Мы готовы войти в волонтерскую группу по продвижению этих поправок на территории Псковской области.

Максим Костиков: «Волонтеры Конституции»?

Ульяна Михайлова: Да, «Волонтеры Конституции». И параллельно будем отрабатывать собственные механизмы. Кстати говоря, я считаю, что это один из важных моментов, где нам и органам исполнительной власти надо слиться в едином порыве. Соответствующая структура Псковского областного совета профессиональных союзов готова принять на себя обязательства по лоббированию этих поправок среди трудовых коллективов, мы готовы стать публичными спикерами данных процессов не только силами Псковского облсовпрофа, но и силами руководителей, активистов и представителей первичного профсоюзного звена. Кстати, первая разъяснительная большая встреча пройдет завтра вместе с нашим профсоюзным активом в городе Великие Луки. И последовательно мы будем выстраивать графики встреч с трудовыми коллективами до дня голосования.

Максим Костиков: Ну, а вы вступили уже в диалог с представителями органов государственной власти, с законодательным корпусом, с представителями политических общественных организаций, в подготовке вот этих вот ваших инициатив?

Ульяна Михайлова: По поводу чего? По поводу лоббирования поправок?

Максим Костиков: Да, да.

Ульяна Михайлова: Я полагаю, мы это сделаем буквально в ближайшие дни. Потому что все зависело от сложной процедуры выстраивания графика разъездов и посещения трудовых коллективов. Мы должны этот весь процесс у себя отработать и сразу же направим его нашим социальным партнерам.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Вениамин. Скажите, пожалуйста, Ульяна Александровна, а закрыли на вас уголовные дела, которые были открыты и работают ли недруги ваши в вашей организации? И второй вопрос: было раньше 20 % скидка для союза пенсионеров, действует она в санаториях сейчас или нет. Спасибо.

Максим Костиков: Два вопроса. Давайте с уголовными делами разберемся.

Ульяна Михайлова: Всё в процессе, да. Дела не закрыты.

Максим Костиков: Их сколько всего?

Ульяна Михайлова: Всего три: в отношении Псковского областного совета профессиональных союзов и в отношении председателя облсовпрофа.

Максим Костиков: Вас лично?

Ульяна Михайлова: Да, меня лично. Мы предъявляем доказательства, даем списки свидетелей, документов, которые необходимо изучить и рассмотреть с целью защиты позиции псковского облсовпрофа и меня как руководителя. В настоящее время осуществляются все следственные действия по инициативе следователя и по нашему ходатайству. А что касается недругов — работают. Здесь в общем-то процесс бесконечный и, на мой взгляд, неизбежный.

Максим Костиков: Ну, такова роль профсоюзов.

Ульяна Михайлова: Да.

Максим Костиков: У них всегда должны быть недруги.

Ульяна Михайлова: Ну без недругов вообще жить очень тяжело, иначе можно потеряться в реальности . А скидки сохраняются, милости просим в наши санатории.

Максим Костиков: Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях депутат областного Собрания, лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова. Мы поговорили уже по широкому спектру тем. Возвращаясь к теме поправок в Конституцию. Вот вы остановились на том, что они возвращают к диалогу, связанному с индексацией пенсий и вообще с пенсионным законодательством. Какие вы еще видите инициативы, предложения, которые разделял бы профсоюзный актив, среди того огромного спектра предложений - по-моему 1000 уже, помимо путинских поправок. Что бы вы еще определили для себя значимо важным в этих инициативах относительно Конституции?

Ульяна Михайлова: Профсоюзная система создала огромнейшее количество предложений, изменений и в Конституцию и параллельно в федеральное социальное законодательство и лоббирует и продвигает свои поправки, которые были созданы, и которые активно обсуждаются в этих рабочих группах. На мой взгляд, сейчас именно вот к этому процессу наивысшее политическое внимание со стороны Совета Федерации, Государственной Думы, самого президента. Нас интересуют социальные поправки, и те, которые я озвучила — они являются наиболее важными. Но параллельно мои товарищи создают различные предложения по восстановлению прав наших работников, которые, например, работают в особых условиях труда, на территории севера, на территории, где всегда были повышенные коэффициенты, повышенное социальное внимание со стороны власти по вопросам заработной платы, дополнительных льгот и гарантий. И мы воспринимаем этот процесс глобально: то, что не попадет в Конституцию сейчас, обязательно станет основой переговорного процесса всей профсоюзной системы как для предложений в Трудовой кодекс, так и в иные сопутствующие социальные федеральные законы, аккуратно спускаясь до региональных законов. То есть у нас данный процесс рассматривается широко и мы не ограничиваем его только рамками Конституции.

Максим Костиков: Ульяна Александровна, вы не только профсоюзный лидер, но и также депутат Псковского областного Собрания. Хотел спросить: как осуществляется ваша депутатская деятельность - в тех непростых условиях, в которых вы оказались в прошлом году? У вас сложные отношения с органами государственной власти, есть вопросы к вам со стороны правоохранительной системы. Как строиться ваша работа с коллегами по депутатскому корпусу? Звучали последнее время некоторые высказывания о том, что вы не принимаете участие в работе фракции «Единой России», имеете свое мнение по целому ряду вопросов, которое отлично от позиции фракции, прекратили свою работу в рамках ОНФ. Давайте проясним вот эту политическую ситуацию.

Ульяна Михайлова: Работа строится пока аккуратно, потому как действительно сейчас есть разница в потребностях на различные заявления, инициативы, поддержку. Я действительно не очень дисциплинирована в части посещения заседаний фракции, это объясняется достаточно просто — вечернее время (а заседания сейчас перенесли на вечернее время перед сессиями областного Собрания) является для меня просто категорически неприемлемым. А позиции, отличные от фракционных, которые я позволяю себе высказывать, они не касаются глобальных гражданских и политических процессов. Они касаются лишь вопросов индексации, льгот, заработных плат — и то, если до этого президиум как коллегиальный орган Псковского облсовпрофа выразил свою позицию по этим вопросам. И здесь в меньшей степени у нас сейчас есть камни преткновения, потому что, например, в 2019 году вопросы индексации зарплат прошли плавно. Если вы обратили внимание — по сути конфликтов не было: ни с органами исполнительной власти, ни с законодательным собранием. Не возникло предмета для спора или протестов. Сейчас идет следующая волна: с первого квартала начинаем выдвигать требования по индексации должностных окладов, по изменению систем оплаты труда. По индексации льгот и созданию новых пакетов льгот на 2021 год. И как этот процесс пойдет — посмотрим. Хотя мы искренне рассчитываем на очень удобную политическую ситуацию — предстоящие выборы, например, и другие важные для всех процессы. Мы, безусловно, готовы поддержать наших партнеров, но хотели бы четко понимать, какой общественный договор при этом создастся и будет озвучен для работающего населения региона. Как только мы в этот диалог вступим, сразу же определим свою позицию на этот период.

Радиослушатель: Здравствуйте. Вот такой вопрос по путевкам. Мы тоже пенсионеры, недавно были в Белоруссии в санатории, там и пенсионерам, и всем работающим 80 процентов стоимости путевки оплачивает профсоюз, а у нас нет. Это не ваша вина, наша профсоюзная система сейчас совсем не та, что была в советское время. У нас будет когда-нибудь такое?

Ульяна Михайлова: Ну вот смотрите какая ситуация — сравнивать условия работы наших санаториев и белорусских фактически невозможно. Потому что, во-первых, в Белоруссии — 100-процентная профсоюзная численность, созданная силами государственного регулирования. И количество денежных средств, имеющихся в профсоюзной системе, позволяет создавать фонды дополнительной оплаты, в том числе и санаторно-курортного оздоровления. Второе: санатории Беларуси поддерживаются средствами государства, во всяком случае, прямые затраты им компенсируются из соответствующих бюджетов. У нас, на территории нашего региона, мы можем позволять себе только акции, когда профсоюзные санатории, исходя из уровня своих доходов сбрасывают цены (вплоть до 50 процентов скидок и более) для членов профсоюзов. И мы квотированно выделяем для наших отраслевых организаций путевки для санаторно-курортного оздоровления. Хочу сказать, что наш пример - единственный на территории страны. Больше никто не предоставляет такого рода существенных условий удешевления санаторно-курортного оздоровления. К нам сейчас члены профсоюзов едут делегациями со всего Северо-Запада, всей Российской Федерации, и мы им также оказываем содействие. Государственного финансирования и поддержки этих программ сегодня нет пока, поэтому перейти в условия тотального оздоровления работников за счет средств профсоюзных учреждений мы не можем чисто экономически.

Максим Костиков: Спасибо. Еще одна тема, которую мне подсказывают коллеги, достаточно интересна для обсуждения. Это инициатива о введении в России так называемых электронных трудовых книжек. Какова позиция профсоюзов? Насколько это вообще своевременно, не произойдет ли в связи с этим потеря стажа, не возникнут ли другие трудности?

Ульяна Михайлова: Мы в принципе поддерживаем все прогрессивные нововведения, но считаем, что избавляться от ведения документов на бумаге нельзя. Далеко не все территории готовы перейти на электронный учет информации, хотя бы потому, что, в частности в Псковской области, покрытие мобильной связью и интернетом не так развито, и есть совершенно глухие места, где данный вид оформления будет не доступен или сложен. Постепенно всё перейдет на электронный учет, и это вызвано объективным развитием технологий. Поэтому в целом ФНПР и Псковский облсовпроф подобного рода инициативы поддерживает, но, тем не менее, считаем, что для особых территорий на переходный период надо использовать достаточно большое количество времени.

Максим Костиков: Посмотрим, что из этой затеи получится.

Ульяна Михайлова: Ну, базы теряются, и утечка персональных сведений может быть. И, конечно, при электронном документообороте коллективная утечка персональных сведений — это большой риск.

Максим Костиков: Спасибо. Ульяна Александровна, не секрет, что у вас в предыдущие годы складывались очень непростые отношения со «старшим братом» - Федерацией независимых профсоюзов России. Кстати говоря, ваши проблемы, происходившие в прошлом году, многие связывали с тем, что есть у вас нерешенные, в том числе имущественные, отношения: так уж получилось, что псковскому профсоюзному объединению удалось в «лихие девяностые» сохранить всю профсоюзную собственность. Какова сегодняшняя ситуация? Насколько удалось разрешить этот конфликт и как он влияет на внутреннюю ситуацию в профсоюзном движении и на общение с вашими социальными партнерами?

Ульяна Михайлова: На мой взгляд, по крайней мере развитие этого конфликта нам удалось преодолеть. Псковский областной совет профсоюзов совместно с хозяйствующими субъектами (санаториями и туристическими базами) сделал предложения Федерации независимых профсоюзов России. Предложения сложные, для нас иногда болезненные, и мы сейчас в стадии определения по какому пути пойдем. В принципе, говорить три или четыре года назад о каком-то варианте предоставления собственности или денежных средств в вышестоящую организацию было очень сложно, потому что учреждения были в плохом экономическом состоянии. В 2018 году нам удалось эту ситуацию исправить и мы готовы вступать в переговоры. Посмотрим, как будет выглядеть 2019-й год.

Максим Костиков: То есть делиться готовы?

Ульяна Михайлова: Сейчас определяемся как. В этой части надеемся, что наш высший, старший профсоюзный брат сработает вместе с нами в управленческом плане правильно, услышит нас и пойдет на приемлемые для нас условия либо выдвинет свои условия.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Ульяна Александровна, у меня такой вопросик, вернемся всё-таки к нашей Конституции и к поправкам в нее. Вот такая тема: привязали МРОТ к прожиточному минимуму, и вдруг практически сразу выясняется, что принято решение снизить прожиточный минимум — якобы, картофель подешевел. Но это, во-первых, бредовая подоплека, во-вторых, не картофелем единым жив человек. Нет ли опасения, что вот такая тенденция может продолжиться, и хоть МРОТ привязан к прожиточному минимуму, но мы ухудшим положение наших граждан? В связи с этим — насколько на ваш взгляд логична эта привязка и ратуете ли вы за принятие такой поправки, и как вы будете оправдываться, когда к вам придут и скажут — вы же сами подписали, вы же сами договорились, вы же сами сказали - «за». Спасибо.

Ульяна Михайлова: Переговорный процесс по минимальному размеру оплаты труда и прожиточному минимуму шел лет двадцать. И сегодня многие мои, кстати говоря, оппоненты, в том числе внутри профсоюзной системы, забыли, что существенный рост минимального размера оплаты труда прошел последних два года. До этого он был очень далек от единицы прожиточного минимума. То есть существенные положительные изменения в структуре минимальной заработной платы произошли. И это результат работы Федерации независимых профсоюзов России и всей профсоюзной системы. Хитрость вот эта может быть. Но на мой взгляд с Мишустиным вести хорошую крепкую профсоюзную беседу в будущем будет проще. Но вот эту поправку необходимо закрепить в Конституции, потому как дискуссии о том, как формировать прожиточный минимум, какие брать в потребительскую корзину продукты питания и по каким ценам — эти дискуссии будут всегда. И это и есть способ профсоюзной борьбы на уровне соответствующего министерства. А если не поддерживать какую-то исчисляемую единицу, то, собственно, и бороться в дальнейшем будет не с чем. Больше скажу: как только завершится эта дискуссия, необходимо поднимать следующую волну — о том, что заработная плата не должна быть ниже минимального прожиточного бюджета. А это уже совсем другие суммы. И к данному переговорному процессу профсоюзная система будет готова сразу, как завершит закрепление вот этих необходимых дефиниций в Конституции.

Максим Костиков: Понятно, спасибо. Заканчивается, к сожалению, наше время в эфире. И у меня последний вопрос, связанный с вашими личными планами. Вы уже сказали, что в июне состоятся выборы нового председателя облсовпрофа. Будете ли вы претендовать на эту должность? Это у вас, я так понимаю, будет третий срок — потенциально?

Ульяна Михайлова: Потенциально — может быть.

Максим Костиков: Да. Собираетесь ли вы принимать участие в выборах, выдвигать свою кандидатуру. Ну и как вообще вы видите будущее вашей профсоюзной организации?

Ульяна Михайлова: Действительно, 28 февраля мы объявили начало отчетно-выборной кампании, выборы назначены, они будут происходить 8 июня. И сейчас целый месяц до 28 марта идет выдвижение на должность председателя Псковского областного совета профсоюзов. Юридически на должность могут претендовать четыре кандидатуры — это я, действующий председатель облсовпрофа, и еще три человека, которые находятся в кадровом резерве. Соответствующая инициатива от кандидата должна быть следующая — это дача согласия на свое выдвижение. Безусловно, такое согласие я дам. Но дальше всё будет зависеть от отраслевых организаций профсоюзов. Процедуры самовыдвижения нет, есть процедура выдвижения членской организацией. Поэтому сколько из членских организаций захотят произвести выдвижение моей кандидатуры либо кого-нибудь другого, мы узнаем в течение четырех недель.

Максим Костиков: Будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов, за историей борьбы внутри профсоюзов. Спасибо, что пришли к нам, спасибо за этот эфир.

Ульяна Михайлова: Спасибо вам, уважаемый Максим и уважаемые радиослушатели.