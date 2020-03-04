Общество

Выросло число обращений псковичей в суд при поддержке облсовпрофа

Количество обращений в суд при правовой поддержке специалистов Псковского облсовпрофа выросло по сравнению с 2018 годом - тогда представители инспекции приняли участие в 128 судебных заседаниях. В 2019 году специалисты инспекции труда Псковского облсовпрофа, защищая трудовые права членов профсоюзов Псковской области, приняли участие в 181 судебном заседании, в 131 случае исковые требования профсоюзных активистов были удовлетворены полностью или частично.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, наиболее частыми причинами обращения в суды в 2019 году стали: иски о признании незаконными результатов спецоценки условий труда (СОУТ); иски о признании незаконными приказов о прекращении трудовых договоров с работниками (увольнении); иски о включении периодов работы и иной деятельности в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; иски о возложении на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности по назначению единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета; иски о включении периодов работы в страховой стаж для расчета размера страховой пенсии по старости; иски о возложении на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности принять к зачету трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую деятельность; иски о признании незаконным отказа в присвоении звания «Ветеран труда».

В инспекции труда Псковского облсовпрофа отдельно отметили несколько случаев эффективной судебной защиты прав и интересов членов профсоюза в 2019 году. Так, в интересах 23 работников сферы здравоохранения были поданы иски, в которых были заявлены требования о признании результатов проведенной СОУТ на их рабочих местах незаконной, взыскании с работодателя повышенной оплаты за работу с вредными условиями труда, возложении на работодателя обязанности представить дополнительные дни отпуска за вредные условия труда.

Кроме того, в отношении 2 работников были дополнительно заявлены требования о возложении на работодателя обязанности представить корректировку индивидуальных сведений в Пенсионный фонд с указанием года льготной работы, а также оплатить повышенный тариф страховых взносов. По 21 иску были заключены мировые соглашения, по которым работодатель взял на себя обязательство добровольно выплатить работникам повышенную оплату за работу во вредных условиях труда, а также представить дополнительные дни отпуска за вредные условия труда. По 2 искам были вынесены решения суда, по которым суд признал результаты проведенной СОУТ на рабочих местах недействительными, взыскал с работодателя повышенную оплату за работу с вредными условиями труда, возложил на работодателя обязанность представить работникам дополнительные дни отпуска за вредные условия труда, представить корректировку индивидуальных сведений в Пенсионный фонд с указанием года льготной работы, а также оплатить повышенный тариф страховых взносов.

Также в перечне случаев эффективной судебной защиты интересов членов профсоюза отмечается восстановление права молодого специалиста, устроившегося на работу после окончания среднего специального медицинского учебного заведения, на предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 500 000 рублей.

Также в результате профессиональной работы инспекции труда Псковского облсовпрофа и обращения в суд удалось восстановить на работе в ранее занимаемых должностях 7 работников муниципального предприятия — членов профсоюза работников жизнеобеспечения. В процессе судебных разбирательств было доказано нарушение работодателем процедуры увольнения работников, являющихся членами профсоюза, в связи с чем все заявленные иски были удовлетворены , а работники были восстановлены на работе с выплатами всех причитающихся им сумм.

Напомним, что обратиться за бесплатной правовой помощью члены профсоюзов Псковской области могут по телефону в Пскове 8 (811) 262-18-21, в Великих Луках 8 (811-53)3-27-87, либо по адресу Псков, ул. Советская, 15, каб. 56.