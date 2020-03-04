Общество

Занятия для руководителей фольклорных коллективов пройдут в Пскове

С 19 по 20 марта в Центре народного творчества (Некрасова, 10) состоятся занятия в фольклорной мастерской, на которую приглашаются руководители фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений Пскова и области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, мастерскую проведет лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватель кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского Государственного института культуры Ольга Торопова.

В программе семинара-практикума слушатели получат теоретические знания и практические навыки по теме «Традиционные псковские песни в репертуаре фольклорного ансамбля». Также в рамках фольклорной мастерской пройдет творческая встреча с Клубом любителей фольклора «Гулы» и молодежным фольклорным ансамблем «Уграда».

Подробная информация по телефонам: 8/8112/ 75-26-89, 8-909-575-52-97 Березина Галина Олеговна. Заявки на участие направляются по адресу nartvor@ocntpskov.ru с пометкой «участие в фольклорной мастерской».

Отметим, что фольклорная мастерская проводится Псковским областным центром народного творчества и входит в цикл мероприятий по повышению уровня квалификации руководителей творческих коллективов.