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Общество

Музыкант, ветеран педагогического труда Валерий Иванов отмечает 75-летний юбилей

11.03.2020 14:43|ПсковКомментариев: 0

12 марта 75-летний юбилей отмечает музыкант, ветеран педагогического труда Валерий Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. 

Валерий Иванов родился 12 марта 1945 года в сибирском городе Томске в семье военнослужащего. В 1951 году семья переехала в Псков. Закончил Детскую музыкальную школу №1, Псковское областное музыкальное училище по классу преподавателя Серафима Васильевича Воронина, Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.

В 1964 году как один их лучших выпускников музыкального училища распределен на работу в Псковскую областную культурно-просветительную школу в качестве преподавателя по классу баяна и дирижирования. Выпускники Валерия Иванова, среди которых: Николай Коборов, Олег Соколов, Светлана Дмитриева, Татьяна Умнова - и сегодня успешно работают в учреждениях культуры Псковской области.

На протяжении многих лет Валерий Иванов был незаменимым концертмейстером ведущих танцевальных и хоровых коллективов области: хореографического ансамбля «Юность» Псковского областного культурно-просветительного училища, учебного оркестра русских народных инструментов Псковского педагогического комплекса, оркестра русских народных инструментов Псковского областного колледжа культуры, хора работников Псковского завода механических приводов, хора Дома культуры поселка Тямша,

Яркий педагогический талант, неуемная энергия, бескорыстное и самоотверженное служение делу сохранения и развития народной музыкальной культуры - эти качества Валерия Иванова и сегодня вызывают особое уважение и восхищение.

За многолетний добросовестный высокопрофессиональный и результативный труд Валерий Иванов неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе, активно участвует в творческой и общественной деятельности клуба ветеранов педагогического труда «Мажор».

«Коллектив колледжа искусств сердечно поздравляет Валерия Дмитриевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения, всех благ!», - пишут коллеги. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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