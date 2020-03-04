Общество

Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к пропуску паводковых вод на реке Шелонь

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проводят комплекс мероприятий по обеспечению защиты гидротехнических сооружений и безаварийного пропуска паводковых вод на водохранилище реки Шелонь, сообщили Псковской Ленте Новостей в энергокомпании.

На электростанции сформирована специальная паводковая комиссия, проверены средства оповещения, сформированы запасы материалов для ликвидации возможных нештатных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, организованы аварийно-восстановительные бригады, проведена ревизия стационарных и передвижных водоотливных средств.

«Мы оперативно получаем гидрометеорологическую информацию, ведем непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище, - отмечает главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС Владимир Станкевич. - Особое внимание уделяем подготовительным мероприятиям и противоаварийным тренировкам. Наша задача в этот период - провести работу так, чтобы персонал и оборудование были готовы к любому сценарию весеннего паводка».

Отметим, что плотина электростанции является крупнейшим гидротехническим сооружением Псковской области. Объем воды в водохранилище составляет 91,5 млн. куб. м.