Общество

В адрес Наталии Соколовой жалоб на отношение учителя к ученику с применением физической силы не поступало

Обращений по поводу жестокого отношения учителя к ученику с применением физической силы в адрес уполномоченного по правам детей в Псковской области не поступало. Об этом сообщила детский омбудсмен Наталия Соколова сегодня, 11 марта, на пресс-конференции, посвященной вопросам взаимоотношений учителей и школьников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталия Соколова отметила, что в последнее время снизился «конфликтный» возраст. Так, по ее словам, колоссальное количество конфликтных ситуаций между детьми и педагогами происходит в детском саду, 1 и 2 классе, начальной школе.

Кроме того, Наталия Соколова отметила, что зачастую роль инициатора конфликта играют родители. «Иногда родители перегибают палку», - пояснила детский омбудсмен. В то же время она отметила, что не снимает ответственность с учителей, которые позволяют себе грубость и демотивирующие слова по отношению к ученикам.