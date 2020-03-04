Общество

Александр Коновалов: В Пскове нет школьных конфликтов, перетекающих в рукоприкладство

Школьных конфликтов, которые перетекают в рукоприкладство, в Пскове нет, заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов сегодня, 11 марта, на пресс-конференции, посвященной вопросам взаимоотношений учителей и школьников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, на уровне городской администрации в течение месяца фиксируются в среднем 2 - 4 обращения по поводу конфликтов в школе. «В сегодняшнем мире ученик защищен законом от начала до конца, а педагог воспринимается как "поставщик услуг"», - констатировал Александр Коновалов. Таким образом, ученики чувствуют безнаказанность за свои поступки, добавил он.

«Когда возникают конфликтные ситуации, кто-то должен подсказать ребенку, как правильно поступить», - отметил замглавы администрации, заметив, что в некоторых образовательных учреждениях такую роль выполняют тьюторы.