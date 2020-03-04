Общество

В Пскове в рамках мероприятий профсоюзного Года здоровья состоится семинар по профилактике онкозаболеваний

17 марта с 16.00 до 18.00 в малом зале Псковского облсовпрофа (г.Псков, ул.Советская, д.15, 3 этаж) состоится семинар «Онкопатруль», организатором которого является Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, волонтеры и приглашенные спикеры расскажут участникам семинара о факторах, которые могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний, о важности самоконтроля и своевременного обращения к специалистам для раннего выявления заболевания, методах профилактики.

Принять участие в семинаре могут все желающие.

Семинар «Онкопатруль» проводится в рамках реализации плана мероприятий профсоюзного Года здоровья и социального благополучия населения Псковской области.