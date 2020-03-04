Общество

Педагоги значительно перегружены, и учительский корпус нуждается в обновлении - псковский преподаватель

В настоящее время учителя значительно перегружены, и учительский корпус нуждается в обновлении. Такое мнение высказала учитель физики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наталия Яникова сегодня, 11 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной вопросам взаимоотношений учителей и школьников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам нужны новые кадры, а также программы повышения квалификации», - отметила Наталия Яникова.

Педагог обратила внимание на то, что в современном мире у учеников много прав, о которых они хорошо знают. Кроме того, они также знают и права учителей.

В ходе пресс-конференции Наталия Яникова напомнила, что сейчас активно обсуждается закон о статусе педагога.

«Мы всей душой уповаем на то, что в законе обозначат высокий статус педагога», - выразила надежду она и добавила, что из-за большого объема бумажной работы учителя порой не успевают проконтролировать, что происходит в классе.

«Педагог советский и нынешний - разные люди. Современным учителям сложнее, мы должны лавировать в ситуациях», - обозначила спикер. Она добавила, что сейчас очень важно выстраивать диалог с родителями учеников, находить подход к каждому школьнику.

На примере своего образовательного учреждения Наталия Яникова рассказала, что спорные ситуации педагоги стараются решать мотивационными беседами, в ходе которых ученику помогают определить пути роста, мотивировать его двигаться в правильном направлении.

По ее мнению, такие беседы заряжают, настраивают на позитив.