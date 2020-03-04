Общество

50 тысяч добровольцев уже изъявили желание помочь в Год памяти и славы

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 000 добровольцев. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы, сообщает ВОД «Волонтеры Победы».

«Команда Псковского регионального отделения уже проводит встречи с волонтерами в муниципалитетах области. В 2020 году одним из основных направлений работы является проект „Нет забытых обелисков“, направленный на благоустройство воинских захоронений. Присоединившиеся к проекту волонтеры будут составлять основу волонтерского корпуса Года памяти и славы в регионе», - прокомментировала руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей Великой Отечественной войны, а они, в свою очередь, все больше и больше нуждаются в нашей помощи и внимании. В год 75-летия Великой Победы хочется уделить внимание каждому! Волонтеры Победы, волонтеры других организаций и просто активные граждане организуют мероприятия, приуроченные к памятной дате нашей страны. Этот год очень насыщен на события, и я надеюсь, что никто из ветеранов не останется без внимания, каждый памятник будет приведен в порядок, в музеи Великой Отечественной войны вдохнут новую жизнь, поисковые отряды смогут поднять и установить личности тысяч бойцов, все внуки и правнуки пройдут в Бессмертном полку и почтят память своих родственников. Ведь война не обошла стороной никого и поэтому каждый из нас должен стать волонтером Победы», - отметила руководитель ресурсного центра поддержки добровольцев ПсковГУ Алена Козлова.

«Победа в Великой Отечественной войне - это, прежде всего, заслуга советского народа, который быстро сплотился и встал на защиту своей Отчизны. А наш долг - не забыть эту страницу истории и рассказать другим поколениям о подвиге медицинских сестер, врачей и других медработников, которые спасали сотни жизней в тех нечеловеческих условиях войны. Сегодня все меньше остается свидетелей той страшной трагедии 20-го столетия, которые могут рассказать правду о войне, и в настоящее время многие пытаются переписать историю и оправдать тех, кто хотел обречь наш народ на вымирание. И наша главная задача, как волонтеров-медиков, заботиться о здоровье ветеранов, узников концлагерей и всех участниках войны, которые живы по сей день», - подчеркнул Павел Братков, руководитель регионального отделения «Волонтеры-медики».