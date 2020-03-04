Общество

Вопрос открытия медкабинета в Овсище попробуют решить с помощью наказа избирателей

С помощью наказа избирателей попробуют решить вопрос открытия медкабинета в районе Овсище. Такое предложение высказал депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников в ходе контрольного выезда главы города Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы по округу №12, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат округа Григорий Стороненков высказал предположение о том, что для решения вопроса об открытии медкабинета в районе, необходимо привлечение региональных властей. «В связи со строительством новых многоквартирных домов, развитием района и быстрым ростом населения, вопрос открытия медицинского кабинета становится первостепенным. В настоящее время а районе проживает около 8000 человек, а при завершении строительства района будет проживать свыше 14000», - рассказал Григорий Стороненков.

Депутат отметил, что все заявленные застройщики уже получили разрешение на строительство и готовы обсуждать техническое задание и выделение помещения под кабинет врача.

Глава города Елена Полонская согласилась, что данный вопрос требует решения, так как родители вынуждены возить больного ребенка к врачу через весь город. «Нужно постараться организовать в районе прием детского врача», - заявила Елена Полонская.

По итогам обсуждения было принято общее решение до 1 мая подготовить наказ от избирателей, чтобы после проработки вопроса муниципалитетом, он вышел на рассмотрение на региональный уровень.