Общество

Псковичи могут принять участие в фотоконкурсе «Крым глазами молодежи»

Псковский городской молодежный центр проведет фотоконкурс, приуроченный к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией. Все желающие могут отправить на конкурс фотографии, связанные с данным праздником. Например, это могут быть самые интересные и красочные фото, сделанные в последней поездке в Крым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре.

По результатам конкурса, организационный комитет отберет лучшие работы, они будут размещены в холле Молодежного центра в период с 20 по 27 марта.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо прислать фотографии (не более трех) на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой #ФотоКрым. Срок приема заявок – до 19 марта. В письме необходимо указать автора, год создания фотографии и небольшое описание.

Отметим, принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.