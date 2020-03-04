Общество

В России и СНГ высадят 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне

В каждом населенном пункте страны появится свой «Сад памяти». О соответствующей инициативе объявили ее организаторы - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы на пресс-конференции в РИА «Новости» сегодня, 11 марта.

«В современной России существуют сотни организаций и движений, объединяющих нас вокруг общей трагедии, которую пережила страна. Но наша идея − не просто сплотить людей, а оставить вечный памятник: 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне», - отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Ольга Амельченкова считает, что в каждом регионе найдётся место своему «Саду памяти». Месту, где можно будет передать историю своей семьи детям и внукам и чтить павших родственников: «Мы хотим, чтобы это была не просто акция. Потому что речь идет о войне, о нашей истории, о нашей Родине. И призываем объединиться тех, для кого это действительно имеет значение».

Руководитель «Волонтеров Победы» также отметила, что сама идея акции лежала на поверхности. В частности, в ходе общения с добровольцами многие рассказывают о том, что не знают, где похоронены их родственники.

«И мой прадед пропал без вести в 1942 году», - поделилась Ольга Амельченкова.

В итоге было решено подать инициативу на президентский грант. Его получил руководитель Омского регионального отделения Движения. Теперь акцию тиражируют на всю страну.

Общественную инициативу уже поддержали министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства. Как сообщила в ходе пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов Елена Панова, для акции подготовлено около десяти тысяч точек. Более половины объёма саженцев будет обеспечено силами региональных лесных ведомств в рамках национального проекта «Экология». Работу по лесовосстановлению в Минприроды ведут уже несколько лет.

«27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Однако сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее. Есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней», - отметила Елена Панова.

Замминистра также подчеркнула: начнутся высадки с юга России, позже присоединятся остальные регионы, в том числе Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России. Так, самые масштабные акции среди ООПТ пройдут в Сочи, где высадят самшит.

Поучаствовать в акции сможет каждый. Как сообщают организаторы, для этого достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф либо в одноименное приложение ВКонтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там вы узнаете дату, время посадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии. Также с 16 марта в Федеральном агентстве лесного хозяйства начнет работу телефон горячей линии - 8 800 100 94 00.

Всего участие в акции примут не менее 2,5–3 млн человек. В их числе известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты. Среди них Василий Лановой, Николай Расторгуев, правнучка маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь Петренко, Алексей Немов и многие другие.

Первые «Сады памяти» появятся в Севастополе, Феодосии, Керчи, Грозном, Новороссийске, Владикавказе, Моздоке 18 марта. Далее инициативу поддержат в других регионах. Особое внимание ей уделят в городах-героях, городах воинской славы. Для помощи в акции уже подготовлено 25 тысяч волонтеров.