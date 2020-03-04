Общество

Власти Пскова приняли решение о строительстве стадиона у школы №3

В рамках контрольного выезда главы города Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы по округу №12 было принято решение о строительстве стадиона на территории школы №3. В обсуждении вопроса также принял участие председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова Александр Гаврилов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Гордумы по 12-му округу Григорий Стороненков рассказал, что пришкольный стадион не менялся с 1980-х годов, поэтому все спортивные сооружения устарели и морально, и физически. «Район удален от центра города, на данный момент пришкольный стадион - это единственное место, где дети могут заниматься спортом на открытом воздухе. Мы уже сделали освещение, отремонтировали некоторые формы, постелили покрытие на часть стадиона, но это все - меры локального характера, а здесь необходимо комплексное решение», - пояснил Григорий Стороненков.

Александр Гаврилов согласился с депутатом и заявил, что район Овсище является перспективным и активно расстраивается. «Территория позволяет ее развивать. Наиболее уместным решением мы считаем обратиться в партию «Единая Россия», у них есть программа, которая позволит большинство территории покрыть современными устройствами для упражнений», - заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города.

Елена Полонская рассказала, что программа «Школьный стадион» была принята к реализации в Пскове в 2019 году. «За полтора года, с момента принятия программы, построено уже три пришкольных стадиона. Темпы неплохие. Конечно, и в этом районе необходимо новое современное пространство для занятий спортом», - заключила глава города.

Она также отметила, что 85% вопросов, которые поднимаются во время контрольных выездов, решаются, и призвала всех депутатов прислушаться к проблемам и пожеланиям местных жителей.