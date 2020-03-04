Общество

Стартовала акция Псковского Детского фонда «Вторая жизнь вещам»

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает традиционную акцию «Вторая жизнь вещам». Ее цель – собрать как можно больше добротных детских и подростковых вещей для мальчиков и девочек из нуждающихся семей Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде, уже более 30 лет Детский фонд ежедневно оказывает помощь нуждающимся семьям из разных районов области. Помогать таким семьям получается благодаря неравнодушным людям, которые приносят в Фонд одежду, обувь, игрушки, детские книжки, канцелярские товары, продукты длительного хранения, средства гигиены. Последнее время, фонд вынужден отказывать в вещевой помощи семьям, в которых воспитываются мальчики от 3 – 16 лет, так как вещей на этот возраст очень мало. Ситуация с вещами на девочек немного лучше, но волонтёры Фонда с трудом подбирают вещи для девочек от 5 до 15 лет.

Акция «Вторая жизнь вещам» направлена на привлечение внимание жителей города к проблемам малообеспеченных семей региона. Присоединиться к акции может каждый желающий: неравнодушные жители города, трудовые коллективы, семьи, школьники и студенты. Каждый может организовать сбор одежды для нуждающихся детей и подростков Псковской области.

«Вторая жизнь вещам» продлится до 10 апреля. Поддержать акцию можно следующими способами:

организовать сбор одежды, обуви, игрушек, канцелярских принадлежностей на предприятии, в фирмах и учреждениях, рассказав об инициативе руководителю, коллегам и друзьям; поддержать акцию информационно, разместить листовки, рассказать знакомым о сборе детских и подростковых вещей в фонде; стать автоволонтёром акции и доставить вещи в фонд или в район области.

Детский фонд работает с 9:00 до 17:00 без обеда по адресу ул. Я.Фабрициуса, д. 2а, кабинет 15. Постоянным партнёром акции выступает химчистка «Весна» (ИП Голубева Е.Н.), поэтому вещи для подопечных Фонда можно привозить в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский пр., д.54), ТЦ «Сфера» (ул. Рокоссовского, д.16), гипермаркет «Лента» (Рижский пр., д.96Б) и ГМ «Лента» (ул.Труда, д.54).

Более подробную информацию вы можете прочитать в группе Детского фонда Вконтакте: https://vk.com/pskovchildfond или уточнить по телефону: 73-58-80.