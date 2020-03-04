Общество

Обезопасить «Чертов ручей» в Пскове планируют городские власти

Мосты через, так называемый «Чертов ручей», в районе Овсище сделают более безопасными для жителей города. Решение об установке ограждений озвучил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий в рамках контрольного выезда депутатов Псковской городской Думы по округу №12, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Депутат округа Григорий Стороненков рассказал, что через мост движется большой транспортный поток и одновременно идут дети в школу. «Сейчас ограждения на мосту отсутствуют, это создает опасность падение детей в ручей», - пояснил Григорий Стороненков.

Александр Грацкий согласился с тем, что проблема действительно актуальна и заявил, что в середине второго квартала года вопрос по установке ограждений будет решен.





Глава города Пскова Елена Полонская также отметила, что вопросы безопасности детей по пути в школу и обратно должны находиться под особым контролем.