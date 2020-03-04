Общество

Защита Светланы Прокопьевой просит исключить судебную экспертизу Ольги Якоцуц из числа доказательств по делу

Адвокаты журналиста Светланы Прокопьевой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, обратились с ходатайством к следователю Следственного управления СК РФ по Псковской области об исключении дополнительной комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы от 17 февраля 2020 года из числа доказательств по делу и назначить повторную комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители защиты журналиста.

В обоснование ходатайства защита Прокопьевой обращает внимание следствия на тот факт, что производство экспертизы поручено экспертам Ольге Якоцуц и Юлии Байковой, которые не обладают достаточным опытом экспертной деятельности и необходимой профессиональной компетенцией для разъяснения поставленными перед ними вопросов.

Согласно представленному сертификату, психолог Якоцуц имеет незначительный стаж экспертной деятельности - менее трех лет (с августа 2017 года), не имеет соответствующей квалификации для выполнения экспертизы по данному делу. Привлеченная в качестве эксперта-лингвиста Байкова также не обладает специальными познаниями в области судебной лингвистики, кроме того, не имеет сертификата и опыта экспертной деятельности.

В ходатайстве указывается, что следователем перед экспертами были поставлены конкретные вопросы, но из заключения Якоцуц и Байковой невозможно понять, к каким конкретным выводам данные эксперты пришли.

Защита Прокопьевой также обращает внимание следствия, что 17 февраля 2020 года Ольга Якоцуц на стадии производства и формирования выводов по экспертному заключению одновременно направила в Псковский городской суд исковое заявление о том, что Светланой Прокопьевой в социальной сети распространены в отношении истца сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также причинен моральный вред, оцененный истцом в 500 000 рублей.