Общество

Шатры: Предложения отечественного рынка

За последние годы шатры получили широкое применение в самых разнообразных сферах деятельности человека. Если раньше их можно было увидеть преимущественно в рамках передвижных развлечений и торговых площадок, то теперь - буквально везде. С их помощью организуются различные праздничные и деловые мероприятия, склады, производства, автосалоны, маркетинговые кампании, обширные продажи и многое другое под открытым небом. Изделия позволяют достойно выйти из ситуации с нехваткой свободных площадей для тех или иных целей, а также обеспечивают придание какому-либо событию особой изюминки.

С приобретением или взятием в аренду этой продукции не возникает особых сложностей, благодаря присутствию на отечественном рынке серьезных производителей. Одним из них является Classic Tent - компания уже почти десяток лет занимается изготовлением шатров самых разнообразных форматов. Она сотрудничает с клиентами по всей стране и за рубежом, осуществляет не только реализацию товаров, но и их доставку на обустраиваемые объекты, монтажные и демонтажные работы, внутреннее благоустройство крытых пространств с помощью полов, мебели, аксессуаров, света и прочего. Кроме того, возможно брендирование изделий, востребованное в бизнес-секторе.

В своей работе производитель использует импортные ткани и комплектующие, современные технологии, благодаря чему конечная продукция получает премиальное качество.

На все предложения распространяется солидная гарантия. При всем при этом цены компании по продаже и аренде остаются на демократичном уровне.

Шатры выпускаются в разнообразных размерах, начиная с самых компактных, заканчивая теми, что способны укрыть от непогоды сотни людей. Конструкции представлены в нескольких популярных сегодня типах. Здесь можно выделить арочные, двухскатные, многогранные, мобильные модели, а также те, что соответствуют форматам пагода и звезда. Наряду с традиционными решениями выпускаются и самые современные, а именно, мембранные шатры. Здесь предусмотрен сугубо индивидуальный подход к обустраиваемой территории, учет даже малейших нюансов. Обычно такие предложения являются эксклюзивными. Сложность выполнения таких вариантов является фактором не самой демократичной стоимости конечного продукта. Помимо летних могут быть предложены зимние шатры со всем необходимым для комфортного пребывания в них людей, оборудования.