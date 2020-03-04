Общество

О проектах Всероссийского общества инвалидов в Псковской области расскажут в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 12 марта, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Шаг навстречу» псковской организации Всероссийского общества инвалидов.

Проект «Шаг Навстречу» Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года.

Какие возможности получит Псковская областная организация ВОИ, став обладателем президентского гранта? Какие планы позволит реализовать победа в федеральном конкурсе?

Об этом мы попросим рассказать председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутата регионального парламента Марину Борисенкову.

Кроме того, мы попросим спикера пресс-конференции оценить состояние так называемой доступной среды в Псковской области, рассказать о ее болевых точках и возможных перспективах развития.

Дата проведения: 12 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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