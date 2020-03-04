Общество

Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова торжественно открыт в Новоржеве

Торжественный митинг по случаю открытия бюста бойца 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Михайлова прошел в среду, 11 марта, в Новоржеве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, мемориал установлен в сквере Памяти, рядом с домом, в котором жил военнослужащий.



Фото: газета «Земля Новоржевская»

В митинге приняли участие представители органов районной власти и Псковского областного Собрания депутатов, ветераны вооруженных сил РФ и жители города.

В память о воине-разведчике участники митинга возложили к мемориалу гирлянду и цветы, затем почтили подвиг героя минутой молчания.

Ранее, в День памяти воинов-десантников 6-й роты, торжественные мероприятия прошли у мемориальной доски, установленной в память о подвиге Сергея Михайлова на здании Новоржевского профессионального училища.

Напомним, Сергей Михайлов родился 28 сентября 1979 года в Новоржеве. В 1999 году был призван на военную службу. Геройски погиб 1 марта 2000 года при выполнении специального задания в Аргунском ущелье в Чечне. Похоронен на родине.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии рядовой, наводчик-оператор Сергей Михайлов награжден орденом Мужества посмертно.