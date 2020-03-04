Общество

В Пскове на Завеличье проверят состояние детских площадок

В ближайшее время специалисты проведут ежегодное весеннее техническое обследование детских площадок, которые расположены в пределах улиц Народной, Коммунальной, Западной, Юбилейной и Рижского проспекта. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что указанные улицы находятся на его избирательном округе.

«По некоторым объектам уже поступили обращения и заявки от граждан. Как только позволит погода, нам предстоит заменить ряд элементов на детских площадках, которые были повреждены минувшей зимой. На многих объектах проведем косметический ремонт, а в некоторых дворах установим новые игровые комплексы», - написал депутат.

Он подчеркнул, что такая работа должна быть максимально эффективной. Поэтом попросил своих подписчиков написать в ему комментариях или в директ конкретные адреса в его округе, где площадкам требуется весеннее обновление и реконструкция.

«Всю информацию систематизируем и при вашей поддержке приведем наши территории в порядок, сделав их чистыми и безопасными для наших детей», - заверил Юрий Сорокин.