МЧС предупреждает о серьезном усилении ветра в Псковской области в ночь на 12 марта

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 11 марта, начиная с периода 22:00-01:00 часов, с сохранением в течение суток 12 и13 марта по Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра.
Порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).