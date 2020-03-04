Общество

Офицеры спецназа «Зубр» провели урок мужества для псковских школьников

В псковской средней школе №24 состоялся урок мужества, который для учеников 4 и 6 классов провели сотрудники ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомствам, бойцы рассказали учащимся об истории становления отдела и показали фильм о буднях сотрудников спецназначения: проведении учебных спецопераций, тренировках и командировках в Чеченскую Республику.

В ходе встречи перед ребятами выступил участник боевых действий на Северном Кавказе - действующий сотрудник ОСН «Зубр» Виталий Цанда, который начал свое выступление с рассказа об истории создания спецназа «Зубр», его основной деятельности и о героях подразделения. После чего ученикам показали учебный видеофильм о спецназе «Зубр» и продемонстрировали образцы технических средств, стоящих на вооружении отдела.

Обращаясь к присутствующим ученикам, сотрудники спецназа пригласили всех желающих вступить в военно-патриотический клуб «Зубренок», который создан на базе отдела специального назначения «Зубр». Сейчас в нем обучаются в основном ученики псковской школы № 12, которая носит имя Героя России Алексея Ширяева – бойца спецназа «Зубр», погибшего при выполнении служебного долга в Чеченской Республике.

Стоит отметить, что у школьников вызвала особый интерес экипировка сотрудников спецназа, которую самые смелые захотели примерить на себя, почувствовав вес бронежилета.