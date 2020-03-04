Общество

Члены семей погибших бойцов 6-й роты будут получать свыше 65 тысяч рублей ежемесячно

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 11 марта, указ, по которому бойцам 6-й роты, проявившим героизм в ходе боя в Аргунском ущелье, а также членам семей погибших военнослужащих определена новая форма поддержки - ежемесячные выплаты в размере 65,6 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Очень важный и своевременный шаг, который доказывает исключительное значение подвига героев для всей страны! Благодарю всех, кто системно работал над тем, чтобы это решение состоялось», - написал глава региона. В первую очередь он выразил слова благодарности заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку, а также Минобороны, Фонду Памяти 6-й роты, Федеральному оргкомитету по подготовке и проведению памятных мероприятий в честь 20-летия подвига 6-й роты и правительству РФ.





«Это общая победа, которая полностью соответствует требованиям времени и духу Году Памяти и Славы», - заключил Михаил Ведерников.