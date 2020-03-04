На территории перронного туалета в Пскове незаконно установили хлебный ларек

На территории объекта культурного наследия федерального значения «Туалет перронный» (последняя четверть XIX века) неправомерно установлен стационарный киоск по продаже хлебобулочных изделий.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратурой, к такому выводу пришло надзорное ведомство во взаимодействии с контрольным управлением администрации Пскова по итогам проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия на объектах железнодорожного транспорта.
Псковским транспортным прокурором начальнику Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление.
Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.