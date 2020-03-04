Общество

Территорию возле магазина «Маяк» отремонтируют летом этого года

Территорию вокруг магазина «Маяк» и сельскохозяйственного рынка, тротуары вдоль Рижского проспекта запланировано отремонтировать летом этого года в рамках проекта плана расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МСУ, ранее к властям города обращались жители города с просьбой уделить внимание развитию улично- дорожной сети данной территории. Псковичи обеспокоены тем, что в районе магазина «Маяк» и сельскохозяйственного рынка разрушен тротуар. Это густозаселенный район, жители которого каждый день сталкиваются с проблемами дорожной системы.